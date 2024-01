Il Giornale - Perché la Supercoppa per il Napoli vale di più che per le altre

Non sarà semplice, già contro la Fiorentina, un’altra squadra che dopo le 2 finali perse l’anno scorso vuole vincere la semifinale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il Napoli la Supercoppa Italiana, in palio in questi giorni in Arabia Saudita, vale di più rispetto a quanto vale per Inter, Lazio e Fiorentina. Lo scrive l'edizione odierna de Il Giornale: "Prendi il Napoli, campione a giugno e in 6 mesi rapidamente rotolato nelle gerarchie del calcio italiano. Vincesse la Supercoppa, darebbe un senso a una stagione che finora non ce l’ha e Mazzarri avrebbe garantito il pass almeno fino a maggio.

Non sarà semplice, già contro la Fiorentina, un’altra squadra che dopo le 2 finali perse l’anno scorso (Coppa Italia e Conference) vuole vincere la semifinale di stasera per conquistare il diritto di giocare per una terza Coppa in 8 mesi“.