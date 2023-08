Il Giornale - Serie A in bolletta, ma club pretendono fedeltà da tifosi a suon di centinaia di euro

TuttoNapoli.net

Il paradosso del tifo italiano sembra essere proprio questo, più il campionato perde valore nei confronti degli omologhi tornei europei, per livello tecnico medio ma soprattutto per obsolescenza degli stadi, più l’italiano si lega alla squadra del cuore. Così scrive l'edizione odierna de Il Giornale, che parla però del caro biglietti: "Non a caso il pubblico medio della prima giornata di campionato di serie A è stato di 30.824 spettatori a partita. Senza sfide di grandissimo richiamo.

I club ne approfittano: nessuno compra più un giocatore di un certo livello, anzi se li fanno pure soffiare, piangono miseria e lottano con i bilanci, ma poi pretendono dal loro pubblico una fedeltà continua a suon di centinaia di euro".