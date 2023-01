Il Giornale - Troppi infortunati e poche alternative: Milan poco credibile come anti-Napoli

Chi è l'anti-Napoli? Il Milan, la Juventus o l'Inter? Per valore della rosa, scrive Il Giornale, non i rossoneri

Chi è l'anti-Napoli? Il Milan, la Juventus o l'Inter? Per valore della rosa, scrive Il Giornale, non i rossoneri: "Elenco di infortunati molto lungo. L’argomento (la mancanza di alternative utili da schierare in questo mese di gennaio che è una maratona di partite, coppa Italia e super-coppa d’Italia comprese), si capisce al volo dalla postura del tecnico in conferenza-stampa, non è molto gradito eppure è uno degli elementi che spinge qualche osservatore a considerare il Milan poco credibile quale rivale del Napoli.