Il Mattino - 200mln d'investimento e monte ingaggi da 85 a 100mln: il piano di ADL per Conte

Aurelio De Laurentiis è pronto a investire per accontentare Antonio Conte sul mercato, consegnandogli per la prossima annata, quella che dovrebbe sancire il ritorno in Champions League (a meno di cataclismi in queste ultime otto giornate di campionato). A riferirlo è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

“Investimenti da 170-200 milioni e un monte ingaggi che salirà dagli attuali 85 milioni a 100 milioni. Conte si era accontentato di una rosa di 16-17 uomini, ma per affrontare Champions e campionato ne vuole 22-23. E poiché il giudizio per Hasa, Marin, Ngonge, Billing, Okafor è evidente e alcuni della vecchia guardia hanno voglia di nuove avventure, si annuncia un mercato estivo con una mini-rivoluzione”.