Il Mattino - A rischio Napoli-Pescara! Stop del TAR: 19 impianti comunali senza termogestione

Che pasticcio. Secondo quanto scrive quest'oggi Il Mattino 19 impianti sportivi comunali sono inutilizzabili, spiegando che il problema riguarda la termogestione, quell'attività che riguarda non solo l'acqua calda, ma va dalla temperatura degli ambienti, come gli spogliatoi, alla gestione delle acque delle piscine, alla sanificazione e salubrità dei siti. Ed 19 impianti della città tutti di proprietà comunale questa vitale attività è cessata, compreso il San Paolo che dovrebbe ospitare l'amichevole col Pescara. Il quotidiano spiega cosa è accaduto:

"La colpa non è del Comune proprietario degli impianti, piuttosto le responsabilità di questo pasticcio vanno trovate in quell'abitudine tutta italiana che quando non si vince una gara d'appalto - a prescindere - si fa ricorso al Tar. Con la differenza che questa volta anche il Tribunale amministrativo della Campania ci ha messo del suo nell'ingarbugliare una situazione già difficile. Cosa è successo dunque? Bando e gara partono da lontano, siamo a novembre dell'anno scorso, la proposta di aggiudicazione arriva un paio di mesi fa ma nel documento c'è un «mero errore materiale» di alcuni codici. Motivo - almeno uno - per il quale scattano i ricorsi, come legittimamente fa la Graded seconda classificata. A quel punto il Tar invece di sospendere solo il contratto, come solitamente avviene, sospende anche il servizio. La gara vale la bellezza di 3,5 milioni per la gestione fino al 2023".