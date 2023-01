Il Napoli non si opporrà ad eventuali offerte irrinunciabili per i big.

Il Napoli non si opporrà ad eventuali offerte irrinunciabili per i big. Secondo Il Mattino, anche in caso di scudetto, con proposte elevate i calciatori saranno venduti per fare cassa e sistemare il bilancio dopo che il Covid ha complicato la situazione finanziaria della società campana.