Il Mattino - ADL alza la posta: per Osimhen servono 160 mln e fissa la deadline

© foto di www.imagephotoagency.it

Centosessanta milioni di euro. E' la richiesta di Aurelio De Laurentiis per la cessione di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano insieme al suo procuratore Roberto Calenda ha trascorsi le ultime ore a Parigi e non è un segreto la corte del PSG. Non solo: in Inghilterra oltre al Manchester United nelle ultime ore s'è fatto avanti anche il Newcastle, club forte di una disponibilità economica unica al mondo.

Per Osimhen quasi certamente si scatenerà un'asta, ma il presidente del Napoli non molla la presa ed è disponibile ad adeguare il contratto da 4.5 milioni di euro netti a stagione, anche se non arriverà mai agli oltre 10 milioni che possono offrirgli da Parigi o dall'Inghilterra. De Laurentiis forte di un contratto ancora valido fino a giugno 2025 vuole rinnovare o vendere il giocatore alle sue condizioni: 160 milioni di euro, appunto. Ma anche un'altra condizione: cederlo, scrive 'Il Mattino', prima dell'inizio del ritiro in Trentino che si terrà a luglio.