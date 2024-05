Il Mattino - ADL attinge al tesoretto: ci sono fino a 250mln in cassa per il mercato

Per uscire da una crisi definita 'epocale', il Napoli è pronto a tornare grande protagonista sul mercato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per uscire da una crisi definita 'epocale', il Napoli è pronto a tornare grande protagonista sul mercato. Perché la solidità del bilancio azzurro dà garanzie anche sul piano di rilancio, sulla rivoluzione che attende De Laurentiis questa estate. Con gli arabi arrivati in città non si è certo parlato di cessione o d’ingresso nel club con una quota minoritaria: si è solo discusso del brand Napoli e del suo fascino anche a Riad, dove magari potrebbe essere ospite per qualche amichevole di lusso. O per possibili operazioni di marketing e di sponsorizzazioni.

De Laurentiis non ha bisogno di aumenti di capitale perché fronteggerà i mancati introiti Champions della prossima stagione (tra i 60 e i 90 milioni) prendendo a due mani dalla liquidità accumulata negli ultimi tempi: 167 milioni. Il Napoli, fragile come un grissino sul terreno di gioco, ha la solidità necessaria per ripartire di slancio e costruire un futuro brillante. Al contrario, per esempio, di Juventus e Inter che devono attendere immissioni di risorse fresche per poter operare sul mercato.

Ovviamente, bisogna saper spendere i soldi che ci sono: per la prossima estate il Napoli può potenzialmente spendere circa 250 milioni, sottolinea oggi Il Mattino, tra le riserve e l’incasso della cessione (che è scontata) di Osimhen. Una serenità che consente a De Laurentiis di non andare alla ricerca di investitori disposti a entrare nel capitale, pompando denaro. Perché la forza del Napoli è nella solidità dei suoi conti.