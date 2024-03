Il Mattino - ADL contatta i suoi legali e valuta ricorso per il Mondiale

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino oggi in edicola, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha avuto nuovi contatti con i suoi legali

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino oggi in edicola, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha avuto nuovi contatti con i suoi legali internazionali e ritiene ci siano margini per il ricorso per la partecipazione al Mondiale per Club dopo l'uscita dalla Champions League.

Il patron azzurro, spiega il quotidiao, è infastidito con la Fifa per il messaggio con cui Infantino ha accolto la qualificazione della Juventus. Il suo dilemma è: procedere presso un tribunale esterno o ricorrere alla Fifa?