Il Mattino - ADL e Spalletti parleranno di rinnovo: il presidente non lo lascerà andare

Prima o poi, scrive Il Mattino, Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti dovranno parlare di rinnovo. Il Napoli ha un'opzione per prolungare il contratto di un altro anno, dunque fino al 2024 e non solo fino a giugno prossimo. Nessuno ha fretta di esercitarla unilateralmente, è impensabile - si legge - che il presidente lo faccia senza prima parlare col suo allenatore: il quotidiano scrive che durante la pausa probabilmente il momento sarà giusto per cominciare a capire di più e che ad oggi De Laurentiis difficilmente lascerà andare via l'ex Inter.