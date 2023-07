Il Mattino - ADL ha invitato l'agente di Osimhen a Dimaro: la situazione

Roberto Calenda però - si legge su Il Mattino - vorrebbe tardare l'operazione a settembre, in modo tale da valutare prima tutte le piste disponibili

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen deve restare a Napoli. La volontà degli azzurri è di trattenere il bomber nigeriano e allontanare tutte le avance dimostrate fino a questo momento dalle big d'Europa. Così il presidente De Laurentiis, che ancora non ha trovato la quadra per il rinnovo del classe '98, vorrebbe sprintare al massimo per chiudere la questione, attendendo con ansia al ritiro di Dimaro il procuratore del giocatore.

Roberto Calenda però - si legge su Il Mattino - vorrebbe tardare l'operazione a settembre, in modo tale da valutare prima tutte le piste disponibili sul mercato. Ma così facendo il clima in casa Napoli non è proprio disteso.