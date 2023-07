Il Mattino - ADL non cederà Osimhen per meno di 200 mln: neanche il Psg vuol spingersi a tanto

Il Mattino oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli parlando anche di Victor Osimhen

Il Mattino oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli parlando anche di Victor Osimhen: "In porta, invece, Gollini è rientrato come dodicesimo uomo e primo sostituto di Alex Meret.

Intanto proseguiranno le trattative per il rinnovo di Victor Osimhen. Per cui il Napoli non si priverà per una cifra inferiore a 200 milioni di euro. Una somma a cui neanche il PSG intende arrivare.