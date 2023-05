Il Mattino - ADL non libererà facilmente Giuntoli. Un problema legato ad Accardi

Tutto passerà per un confronto che ci sarà nei prossimi giorni, ma sarà un summit dall'esito tutt'altro che scontato.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis non libererà con facilità Cristiano Giuntoli, direttore sportivo che vorrebbe proseguire la sua carriera alla Juventus. Lo scrive 'Il Mattino' oggi in edicola: il numero uno del club partenopeo non è intenzionato a farlo partire firmando in fretta una risoluzione, soprattutto se il suo futuro sarà alla Juventus. Tutto passerà per un confronto che ci sarà nei prossimi giorni, ma sarà un summit dall'esito tutt'altro che scontato.

Nel caso in cui dovesse andare via, non è da escludere la promozione di uno tra Michele e Mantovani. Resta forte la candidatura di Pietro Accardi, anche se il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi forte di altri due anni di contratto non ha a sua volta intenzione di lasciarlo partire facilmente. S'è legato al dito - si legge - il fatto che il Napoli, negli ultimi anni, non abbia mai riconosciuto nulla nella rivendita dei calciatori passati da Empoli.