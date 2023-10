Il Mattino - ADL non s'è scusato con Osimhen: rimane la distanza con il club

"Anche perché Aurelio De Laurentiis non gli ha rivolto le proprie scuse dopo la gaffe su TikTok".

TuttoNapoli.net

Il quotidiano Il Mattino nella propria sezione sportiva si è soffermato su Victor Osimhen, che ha allontanato le critiche dopo il caso scoppiato negli ultimi giorni. Il nigeriano con una storia pubblicata su Instagram ha sottolineato il proprio amore per Napoli e per i tifosi partenopei. Un popolo che gli ha sempre dimostrato amore e gentilezza fin dal suo arrivo in Italia. Delle parole importanti, a poche ore dalla super sfida di Champions con il Real Madrid.

Nonostante tutto, tra Victor e la società rimangono delle frizioni. Anche perché Aurelio De Laurentiis non gli ha rivolto le proprie scuse dopo la gaffe su TikTok. E il rinnovo di contratto adesso è entrato in una nuova fase di stallo. In questo momento e con questa lontananza rispetto alla società, l'ex Lille non firmerebbe il prolungamento con il Napoli. La tensione dunque rimane, con Victor e il club che vivono quasi da separati in casa.