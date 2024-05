Il Mattino - ADL pronto a svenarsi per Conte: 20 mln lordi all'anno per 3 anni

Antonio Conte al Napoli, la fumata non è ancora bianca ma le parti si avvicinano sempre più.

Antonio Conte al Napoli, la fumata non è ancora bianca ma le parti si avvicinano sempre più. Servono ancora dei giorni per raggiungere la chiusura definitiva dell'affare, ma - informa Il Mattino in edicola oggi - le bozze dei contratti del suo staff sono già ultimate grazie agli avvocati e ai consulenti del tecnico leccese. Un altro passo in avanti, mentre restano da limare gli ultimi dettagli dell'accordo tra De Laurentiis e Conte stesso, con il presidente partenopeo disposto a investire 20 milioni di euro lordi (bonus compresi) per tre anni.

Non solo. I diritti di immagine - si legge - non sembrano un ostacolo insormontabile per il Napoli, tanto quanto le clausole di rescissione a favore dell'ex c.t. della Nazionale e quindi senza penali. In sintesi lasciando la porta aperta ad un addio anticipato del tecnico, in qualsiasi momento e in assoluta libertà (il caso Spalletti insegna). Nel complesso dunque un affare da 60 milioni di euro nei costi di previsione.