Il Mattino - ADL sorpreso al fischio finale: via subito dal Maradona per evitare il traffico

"Napoli, ADL sorpreso, più che deluso. Via subito, senza salutare la squadra" scrive Il Mattino oggi in edicola. Festa Scudetto rimandata anche per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, sorpreso, più che deluso, dopo il pari con la Salernitana.

"Non passa neppure a salutare Spalletti e la squadra, De Laurentiis. Ma non è certo per ripicca o perché è arrabbiato. Lo fa anche perché sennò sarebbe rimasto intrappolato nel traffico e quindi decide di andar via qualche minuto di anticipo", scrive il quotidiano.