Il Mattino - Affare Kilman può concludersi: la cifra che il Napoli vuole spendere

Il Mattino oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in casa Napoli. La società partenopea è pronta a cedere Kim al Bayern Monaco, che domani pagherà la clausola rescissoria del giocatore sudcoreano. Gli azzurri, allora, per sostituirlo stanno pensando a Max Kilman, difensore di proprietà del Wolverhampton.

La trattativa con il club inglese prosegue e può concludersi per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Intanto, il club campione d'Italia è pronto ad accogliere Davide Faraoni come vice di Giovanni Di Lorenzo.