Il Mattino - Allarme Kvara: può saltare derby con la Salernitana

© foto di www.imagephotoagency.it

"Napoli, allarme Kvara: ha la febbre, può saltare il derby con la Salernitana" scrive Il Mattino. Khvicha Kvaratskhelia è a rischio per Salernitana-Napoli di sabato prossimo. Il georgiano è in grosso dubbio per la trasferta nel derby dopo il forfait di martedì sera a causa di un attacco influenzale.

Ieri ha lavorato in palestra perché ancora debilitato e se non recupererà in tempo, al suo posto giocherà Elmas. Anche Lobotka è uscito con qualche acciacco dalla gara con la Cremonese in Coppa e va monitorato.