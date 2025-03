Il Mattino - Allungo Inter non è decisivo, ma il Napoli deve tornare a vincere con le piccole

vedi letture

Francesco De Luca, capo dei servizi sportivi de Il Mattino, all'indomani del pareggio del Napoli contro il Venezia si è espresso così nel suo editoriale: "Scatto Inter: vince sul campo dell'Atalanta e va a +3 sul Napoli. Ma non è l'allungo decisivo. Certo, in ottica scudetto dopo il risultato di Bergamo è più forte il rammarico per quanto (poco) raccolto dal Napoli nelle ultime due trasferte. Como e Venezia sono state trappole micidiali per gli azzurri: solo un punto, quello al Penzo, dove ancora una volta vi è stata una squadra a due facce. [...]

La sostanza del discorso è che sono stati persi punti preziosi in provincia. E questo è un limite. Ricordava Bianchi, l'allenatore del primo scudetto molto simile a Conte nell'approccio al lavoro, che la vera svolta per la sua squadra di campioni era stata aver compreso quanto pesassero le vittorie contro le piccole. A Venezia non è bastata la sollecitazione del tecnico («Mi aspetto di più da Lukaku e tutti gli altri») per tornare al successo lontano dal Maradona, quello che manca ormai da due mesi".