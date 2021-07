Il Mattino - Ammutinamento, il Napoli procede contro Hysaj dopo l'addio a parametro zero

Il Napoli scende in campo contro Elseid Hysaj, scrive quest'oggi il quotidiano Il Mattino rivelando che pochi giorni fa a sorpresa la cancelleria del tribunale di Napoli ha comunicato all'avvocato del giocatore che sta procedendo alla nomina del terzo arbitro per completare il collegio per il lodo legato all'ammutinamento. Roba che sembrava sepolta - si legge - ed invece il Napoli ha resuscitato la vicenda ed a settembre, a meno che non si raggiunga un'intesa sulla multa da pagare si tornerà a parlare della vicenda del 5 novembre 2019. Per Di Lorenzo e Mario Rui, rappresentati dallo stesso avvocato, non sono arrivate le stesse comunicazioni e quindi è probabile che la moratoria non valga solo per Hysaj, forse a causa del fastidio per l'addio a parametro zero o chissà altro.