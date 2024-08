Il Mattino - Attenti alle beffe estive: il Napoli non vince al Maradona da marzo!

vedi letture

Il Napoli inizia la stagione dai 32esimi di Coppa Italia contro il Modena. Al Maradona i preliminari di Coppa Italia non si vedevano dal 2009. Di fronte non ci sarà un avversario galattico, il Modena di Bisoli, ma - scrive il quotidiano Il Mattino - in ogni caso bisognerà stare attenti alle beffe che nel calcio di agosto sono sempre dietro l'ombrellone. Ed è sempre meglio ricordarsi - si legge - che il Napoli non vince una gara ufficiale dal 7 aprile a Monza ed in casa bisogna tornare al 3 marzo (contro la Juventus) per trovare l'ultima vittoria al Maradona. Solo 5 successi in tutto il 2024.

La rivoluzione vera e propria dell'organico è ancora ferma e Conte dovrò recitare il ruolo di quello che riporta equilibrio ed invoca pazienza di fronte ad un ambiente che invece con lui sogna di nuovo ad occhi aperti. Si parte da questa sera con la missione di cercare una forte identità di squadra dopo un mese di lavoro con la squadra. Il Napoli ha bisogno subito di certezze e di allenare la mentalità, dopo un anno così disastroso. I test hanno dato risposte positive, ma in Coppa Italia sarà partita vera.