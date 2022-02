Il Mattino - "Austerity vs. debiti: la sfida ad armi dispari tra il Napoli e l'Inter

"Austerity contro debiti la sfida ad armi dispari tra il Napoli e l'Inter" titola la prima pagina odierna del quotidiano Il Mattino. I due Club a paragone per quanto riguarda la gestione delle finanze negli ultimi campionati. L'Inter, prima in classifica e campione d'Italia in carica, ha un debito elevatissimo che però le ha garantito un certo successo sportivo.

Dall'altra parte il Napoli, con un rosso da sanare a causa della pandemia, che però ha messo in atto una politica di austerity sugli stipendi proprio volta al contenimento del debito. Due realtà a confronto, sul piano finanziario e dei successi.