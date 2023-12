Il Mattino - Blitz di ADL a Castel Volturno: arrivano le scuse dei senatori

"Napoli, blitz di De Laurentiis: 'Niente più figuracce'. Parole forti di Mazzarri, scuse dei senatori" scrive Il Mattino. Blitz di Aurelio De Laurentiis

TuttoNapoli.net

"Napoli, blitz di De Laurentiis: 'Niente più figuracce'. Parole forti di Mazzarri, scuse dei senatori" scrive Il Mattino. Blitz di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno dopo la figuraccia con il Frosinone in Coppa Italia. Lungo colloquio con allenatore e staff dai toni sereni, presente anche il ds Meluso, probabile che si sia parlato anche di mercato. Quello che non è andato giù è il crollo psicologico del gruppo e il nervosismo latente dopo il secondo gol di Caso. La squadra ha ascoltato i rimbrotti nel chiuso dello spogliatoio così come aveva fatto 12 ore prima nel ventre del Maradona con Mazzarri che non ha usato giri di parole.

Ecco cosa scrive il quotidiano sulla reazione della squadra: "Il capitano, protagonista suo malgrado di una giornataccia una volta entrato in campo contro il Frosinone, si è preso le sue responsabilità ed è facile immaginare che abbia chiesto pubblicamente scusa a tutto il gruppo. Inevitabile a quel punto che un po' tutti i leader dello spogliatoio abbiano fatto altrettanto, raccogliendo l'esempio del proprio capitano".