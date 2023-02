Il Mattino - Chance per Simeone? Spalletti può far rifiatare Osimhen

Turnover moderato. Luciano Spalletti potrebbe cambiare diversi elementi in vista della sfida contro l'Empoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Turnover moderato. Luciano Spalletti potrebbe cambiare diversi elementi in vista della sfida contro l'Empoli. Il tecnico del Napoli cambierà qualcosa in attacco, come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, e potrebbe concedere un po' di riposo a Victor Osimhen. Al suo posto dal primo minuto dovrebbe giocare Giovanni Simeone che ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa.