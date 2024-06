Il Mattino - Conte considera chiuso il caso Di Lorenzo: "Non ne voglio più sentir parlare"

Giovanni Di Lorenzo è un intoccabile per Antonio Conte, per il quale il caso è chiuso. E considera un perno anche Khvicha Kvaratskhelia

Giovanni Di Lorenzo è un intoccabile per Antonio Conte, per il quale il caso è chiuso. E considera un perno anche Khvicha Kvaratskhelia. Lo scrive Il Mattino: "Considera chiuso il caso Di Lorenzo («Non ne voglio più sentire parlare») nonostante il capitano non abbia ancora sciolto le numerose riserve; neppure lontanamente pensa che De Laurentiis non blindi Kvara con un contratto che lo renda più contento.

E in effetti De Laurentiis ha totalmente consegnato i suoi destini al tecnico che è la sua prima scelta da ottobre. La gente, comunque, voleva soltanto Conte. E per la prima volta il patron si è mostrati davvero sensibile agli umori dei fans azzurri (che ieri lo hanno travolto di auguri sui social che Conte ha prontamente ri-condiviso)".