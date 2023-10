Il Mattino - Cosa c'è dietro l'arresto della sorella e del cognato di Osimhen: la ricostruzione

Arrivano ulteriori indiscrezioni sulla vicenda familiare in Nigeria che ha come protagonista Victor Osimhen

Arrivano ulteriori indiscrezioni sulla vicenda familiare in Nigeria che ha come protagonista Victor Osimhen, centravanti del Napoli e della nazionale africana, con cui ha peraltro rimediato un infortunio nell'ultima sfida amichevole giocata contro l'Arabia Saudita del ct Mancini.

L'edizione odierna de Il Mattino riporta una versione dei fatti che arriva direttamente dalle lande nigeriane: ci sarebbe infatti una denuncia di Osimhen, pare per una questione di firme false, dietro l'arresto della sorella Easter e del cognato Osita.

Da Lagos arriva che dietro al fermo dei due ci sia un esposto da parte di alcuni rappresentanti di Osimhen, per via di firme che il calciatore non riconosce come sue. Uno scontro familiare divenuto pubblico dopo le accuse di Osita di aver "fatto sequestrare la moglie" dal Dipartimento dei Servizi di Stato. Una vicenda decisamente personale e complessa, legata a commissioni che l'attaccante non ha intenzione di riconoscere ai propri familiari.