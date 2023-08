Il Mattino - Demme nell'affare per arrivare a Veiga? Il Celta Vigo per ora non fa sconti

Con Piotr Zielinski sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita, direzione Al Ahli, il Napoli ha fatto partire l'assalto a Gabri Veiga

Con Piotr Zielinski sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita, direzione Al Ahli, il Napoli ha fatto partire l'assalto a Gabri Veiga. Il Celta Vigo non si smuove dalla sua richiesta: 40 milioni di euro, il valore della clausola di risoluzione del contratto. Ma per abbassarla il club azzurro starebbe pensando anche a una contropartita tecnica.

Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, per arrivare al centrocampista spagnolo senza sborsare l'intera cifra il sodalizio partenopeo vorrebbe inserire Diego Demme, che ormai sembra fuori dai piani societari essendo in scadenza di contratto nel 2024, nell'operazione. Ma la società galiziana non sembra intenzionata a fare sconti.