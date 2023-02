Il Mattino - Dominio Napoli: si può sognare anche in Champions

"Un dominio azzurro anche in Europa e l'ottava vittoria consecutiva dopo le 7 in campionato"

"Un'altra prova di forza, l'ennesima del Napoli di Spalletti, anche in Champions League". L'edizione odierna de Il Mattino celebra la prestazione sublime dei campani, che a Francoforte si sono assicurati un "successo netto", totale, e mai in discussione.

"Un dominio azzurro anche in Europa e l'ottava vittoria consecutiva dopo le 7 in campionato. La squadra di Spalletti si conferma perfetta sotto tutti i punti di vista: tecnico, atletico, tattico e caratteriale", sottolinea il quotidiano. La qualificazione ai quarti è già ipotecata: il Napoli, ora, può sognare anche in Europa.