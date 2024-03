Il Mattino - Doppia beffa, ma Napoli fuori a testa alta: manca rigore su Osimhen

Doppia beffa per gli azzurri: fuori dalla Champions, fuori anche dal Mondiale per Club (ci andrà la Juve).

Napoli eliminato agli ottavi di Champions League per mano del Barcellona, che si conferma bestia nera degli azzurri. Nonostante una prima mezz'ora da incubo, scrive Il Mattino in edicola quest'oggi, un ko a testa alta per la formazione guidata da Calzona che ha avuto diverse occasioni e ha fallito in particolare il colpo del 2-2 con Lindstrom.

Nel tridente offensivo scelto da Calzona il più brillante è stato Politano mentre Osimhen, chiuso nella morsa tra Araujo e Cubarsi, recrimina per un fallo da rigore non concesso dall'arbitro nel secondo tempo. Doppia beffa per gli azzurri: fuori dalla Champions, fuori anche dal Mondiale per Club (ci andrà la Juve).