Il Mattino - Doppio colpo in arrivo: Raspadori e Ndombele (dopo la cessione in mediana)

"Napoli batte i colpi", titola oggi Il Mattino. Il 5-2 sul Verona non basta al Napoli che punta ancora più in alto e sogna in grande con il mercato.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport "Napoli batte i colpi", titola oggi Il Mattino. Il 5-2 sul Verona non basta al Napoli che punta ancora più in alto e sogna in grande con il mercato. Spalletti era stato chiaro già prima dell'esordio stagionale al Bentegodi: sarebbero arrivati altri colpi e infatti così sarà. Per Raspadori si è ai dettagli: l'offerta presentata al Sassuolo è di 28 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus. Il Sassuolo chiede 30 milioni più altri 5 milioni di bonus. Parti vicinissime e pronte a chiudere. Poi questione Ndombele: è ai margini del Tottenham, potrebbe arrivare in prestito oneroso a 1 milione subito e diritto di riscatto a 30 milioni. Si attende la formalizzazione del passaggio di Fabian Ruiz al PSG per chiudere.