Il Mattino - Dubbio Raspadori: a secco nei test e schierato in più ruoli, non ha trovato il suo habitat

Il Mattino oggi in edicola scrive che ci sono ancora dei dubbi in casa Napoli sulla posizione di Giacomo Raspadori, a secco in tutto il precampionato. Il tecnico azzurro lo ha schierato in diverse posizioni senza però trovare il suo vero habitat. L’idea dell’allenatore francese sarebbe quella di smarcarsi il più possibile dal 4-3-3 anche per dare una mano all'ex Sassuolo.