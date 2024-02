Il Mattino durissimo: "La difesa è un flop: salvati dal Var sull'autogol di Rrahmani"

"Napoli, amnesie fatali e la difesa è un flop. Osimhen, solo stanchezza?" scrive Il Mattino.

Flop difesa per il Napoli, fermato sull'1-1 a Cagliari da una rete di Luvumbo al 96'. Errore di Juan Jesus in occasione del gol ma durante la gara difesa in costante affanno con Mazzocchi che ha sofferto le sfuriate dei sardi, Rrahmani autore di un autogol ma salvato dal VAR e Olivera disattento.

Intanto non sembra esserci apprensione per Osimhen, sostituito nel 2° tempo: potrebbe trattarsi solo di stanchezza. Stamani se ne saprà di più fa sapere il quotidiano.