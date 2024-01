Il Mattino e la bocciatura di Lindstrom: "Out con Garcia, Mazzarri ha preferito Zerbin"

Sia con Garcia, sia con Mazzarri l'ex Eintracht Francoforte ha collezionato soltanto scampoli di partita senza mai incidere.

L'ingaggio di Ngonge apre ad una riflessione su Lindstrom. Così scrive l'edizione odierna de il Mattino sull'acquisto più oneroso della campagna acquisti estiva del Napoli: "L'enfant prodige danese finora non è riuscito ad integrarsi nelle fila dei campioni d'Italia come si sperava e, soprattutto, come ci si aspettava dal suo pedigree.

Sia con Garcia, sia con Mazzarri l'ex Eintracht Francoforte ha collezionato soltanto scampoli di partita senza mai incidere. A tal punto che Mazzarri spesso gli ha preferito Zerbin nelle rotazioni con Politano. Fin troppo chiaro che siano in corso delle valutazioni su Lindstrom che quest'estate è arrivato a Napoli come il colpo più importante del mercato azzurro, pagato fior di quattrini (25 milioni di euro). Staremo a vedere".