Il Mattino - Esame truffa Suarez, FIGC aprirà fascicolo in caso di coinvolgimento Juventus

La vicenda Suarez rischia di non finire qui per la Juventus. Non a livello penale, visto che se dovesse emergere altro nell'inchiesta gli eventuali indagati sarebbero coinvolti per la propria persona. Secondo Il Mattino è diverso il discorso a livello di giustizia sportiva: in caso di illecito entrerebbe in gioco la responsabilità oggettiva con penalizzazione annessa. La procura Figc al momento non ha chiestogli atti, ma potrebbe a breve aprire il fascicolo che - in caso di coinvolgimento attivo di soggetti vicini al club juventino - sarebbe una strada obbligatoria.