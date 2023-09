Il Mattino - Faccia a faccia ADL-Garcia dopo la Lazio: il problema è solo uno

Sabato sera è arrivata la prima sconfitta di Rudi Garcia da allenatore del Napoli. Contro la Lazio la sua squadra è apparsa in difficoltà

Sabato sera è arrivata la prima sconfitta di Rudi Garcia da allenatore del Napoli. Contro la Lazio la sua squadra è apparsa in difficoltà soprattutto nel secondo tempo, quando i biancocelesti si sono fatti preferire e non di poco, realizzando il gol-vittoria, ma anche altri due annullati per questione di centimetri dal VAR.

Al termine del match, stando a quanto raccontato da Il Mattino, c'è stato un faccia a faccia tra l'allenatore francese e Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha voluto rassicurare il tecnico, chiedendo ovviamente spiegazioni sulla sconfitta ma senza fare alcun dramma. La colpa è stata data ai problemi di condizione dopo la preparazione estiva.