Il Mattino - Gaetano e Folorunsho sono fuori rosa: a Verona con due centrocampisti

"A Verona, quindi, don Antonio si presenterà con due soli centrocampisti".

Gli esuberi finiscono ai margini in casa Napoli. Come riportato stamattina da Il Mattino, quando l’allenamento delle 17, il primo dopo il rientro dai ritiri in montagna, ha inizio, il termometro del centro tecnico sul litorale domizio segna 42 gradi. Farà anche caldissimo, ma non è difficile immaginare il gelo che è calato nello spogliatoio di Conte quando si è reso conto che un’altra giornata è passata senza che si intravedano arrivi.

Lui è stato chiaro sabato, e il club non intende tirarsi indietro. Non è solo una questione di immagine (a cui tiene tantissimo) ma anche di sostanza: perché nel frattempo sono ormai praticamente fuori rosa Gaetano e Folorunho, anche se magari non è il termine esatto, che si sono allenati la mattina con Osimhen per conto loro. A Verona, quindi, don Antonio si presenterà con due soli centrocampisti.