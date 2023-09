Il Mattino - Garcia e l'infortunio di Politano: questo l'orientamento per il Genoa

Durante la gara contro la Macedonia del Nord, l'esterno classe '93 è parso spento e fuori fase, finché a fine gara non è arrivato il verdetto definitivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli in apprensione per Matteo Politano. Durante la gara contro la Macedonia del Nord, l'esterno classe '93 è parso spento e fuori fase, finché a fine gara non è arrivato il verdetto definitivo: l'ex Inter ha rimediato un problema al polpaccio (risentimento muscolare al tricipite surale destro). Il giocatore ha lasciato il ritiro della Nazionale rientrando al club partenopeo e oggi - scrive Il Mattino - effettuerà una risonanza magnetica per avere una diagnosi pulita dell'infortunio.

Uno stop che non ci voleva per il Napoli, che adesso rischia di perdere Politano per la sfida di sabato sera al "Ferraris" contro il Genoa. Fosse una contrattura - si legge - l'esterno italiano dovrebbe stare a riposo circa 10 giorni. Ma con una settimana alle porte ricca di impegni, tra Champions e Serie A, non è utopia pensare che Rudi Garcia non voglia rischiare il classe '93, lanciando Lindstrom al suo posto.