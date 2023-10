Il Mattino - Garcia ha la squadra dalla sua parte: spunta il "patto tra capitani"

Dopo la tempesta è tornato il sereno a Castelvolturno, dove il Napoli si è stretto al fianco di Rudi Garcia.

Dopo la tempesta è tornato il sereno a Castelvolturno, dove il Napoli si è stretto al fianco di Rudi Garcia, che ad un passo dall'esonero è invece rimasto in sella alla panchina dei campioni d'Italia. Come scrive Il Mattino, il tecnico francese può contare su un comitato di saggi che ora ha una forza in più: da Zielinski, capitano della Polonia, ad Elmas, Rrahmani, Anguissa e non solo, il tecnico può contare su un gruppo di giocatori di esperienza e carisma che ora sono sempre più vicini a lui.

Nel frattempo prosegue con il suo ruolo sempre più vicino al campo anche Aurelio De Laurentiis, che ieri ha pranzato con Garcia e ha assistito all'allenamento degli azzurri. Il presidente oggi incontrerà la squadra, che avrà nel suo gruppo anche i nazionali, tra cui Di Lorenzo, e farà ancor più quadrato. A Castelvolturno tira un'aria nuova, che il Napoli spera possa spingere nella giusta direzione la squadra.