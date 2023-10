Il Mattino - Garcia quasi fuori dal villaggio Napoli: parole di ADL sono un macigno

"Momento no nel rapporto con il tecnico. Esonero? Nel calcio purtroppo accade".

© foto di www.imagephotoagency.it

"Garcia quasi fuori dal villaggio Napoli. De La lo gela e chiama Conte" scrive Il Mattino. Il tecnico francese torna oggi a Napoli per dirigere l'allenamento, dopo due giorni a Nizza con la famiglia, ma le parole di De Laurentiis pesano come un macigno: "Momento no nel rapporto con il tecnico. Esonero? Nel calcio purtroppo accade".

Il presidente ha un sogno: Antonio Conte. Non dovesse avversarsi, il piano B è Igor Tudor. Per il momento però si va avanti con Garcia. In attesa di nuovi e possibili sviluppi.