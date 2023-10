Il Mattino - Garcia risentito per le critiche: vuole che il club annunci gli obiettivi

Rudi Garcia si è risentito per le critiche subite durante questi primi mesi della sua esperienza al Napoli

Rudi Garcia si è risentito per le critiche subite durante questi primi mesi della sua esperienza al Napoli. A scriverlo è Il Mattino, secondo cui l'allenatore francese vorrebbe che il club azzurro spiattellasse ai quattro venti quali sono gli obiettivi per questa stagione, ossia una stagione di crescita al vertice, con la qualificazione in Champions League come soglia della soddisfazione. Non a caso il tecnico stesso non ha mai parlato di Scudetto, bensì di primi quattro posti, a più riprese.