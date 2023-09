Il Mattino - Garcia teme di trovarsi una difesa in emergenza cronica

"Si ferma Juan Jesus, a Bologna difesa di scorta", si legge sull'edizione odierna de Il Mattino

"Si ferma Juan Jesus, a Bologna difesa di scorta", si legge sull'edizione odierna de Il Mattino. Problemi per Rudi Garcia, il tecnico dei partenopei dovrà schierare una difesa di scorta: "Si ferma Juan Jesus: un dolore durante la fase centrale dell'allenamento di ieri pomeriggio alla coscia sinistra. E l'impressione - evidenzia il quotidiano -, in attesa degli accertamenti, è che anche lui sarà fermo almeno per una decina di giorni.

E ora il timore è che Garcia si trovi davanti a una fase di emergenza cronica". L'unica soluzione sarà quella di affidarsi a Natan per una gara delicata: "Dunque, non c'è più tempo di coccolare Natan: oggi a Bologna tocca a lui giocare al fianco di Ostigard. Garcia avverte: «Siamo una squadra offensiva»".