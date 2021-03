Il Mattino - Gattuso andrà via: è un giovanissimo il preferito di ADL

Secondo quanto scrive Il Mattino, Rino Gattuso se ne andrà via da Napoli a fine anno a meno che non dovesse arrivare (e non è detto) una proposta davvero convincente per restare. Ma forse andrebbe via lo stesso, il tecnico azzurro è rimasto raggelato dal silenzio del club.

Ha capito che il presidente non ha mai contattato altri allenatori per prendere suo posto in questa stagione e De Laurentiis non ha digerito le sue titubanze dopo l'invio del contratto a dicembre o magari ha cambiato idea sul suo gioco. L'eventuale sostituto preferito è Vincenzo Italiano, poi tutti gli altri: Inzaghi, Juric, Fonseca, De Zerbi...