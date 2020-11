Il Mattino - Gattuso ha rimesso in riga i 'professori'

Non gli è passata a Rino Gattuso. La sconfitta con il Milan ancora non l'ha digerita. Ed Il Mattino oggi in edicola titola: "Napoli, altro duro discorso di Gattuso. Possibile ritiro prima dell'Europa". Ieri mattina ha rimesso in riga i "professori", è tornato ad inchiodarli alle proprie responsabilità ma prima ha fatto autocritica. Gattuso torna ad essere Ringhio. Parole severe e che fanno male. Non accetta che la squadra si disunisca ogni qualvolta prende gol. Ripete che le gare si vincono anche giocando male, ma solo se si ha voglia di vincerle.

Una specie di monito prima della gara di Europa League. E poi scende in campo con la carica del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket. Perché quello che ha visto contro il Milan non riesce ancora a mandarlo giù.