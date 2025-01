Il Mattino - Gesto d'amore di Meret: messe in stallo altre trattative, aspetta il Napoli

Nonostante la fase di stallo sul rinnovo contrattuale, Alex Meret ha dimostrato ancora una volta il suo attaccamento alla maglia azzurra. Come riportato da Il Mattino, il portiere friulano, su indicazione personale, ha chiesto al proprio agente di sospendere qualsiasi discussione con altre squadre.

La priorità di Meret è chiara: attendere l’esito del prossimo incontro con il Napoli, previsto per i primi di febbraio, dopo la chiusura del mercato invernale, per valutare se ci siano le condizioni per proseguire la sua avventura all’ombra del Vesuvio.

Sebbene le regole gli consentano di trattare liberamente con altri club, considerando la scadenza del contratto a giugno, Meret ha scelto di mettere il Napoli al primo posto, rimandando eventuali dialoghi con terze parti. Un gesto che sottolinea la sua professionalità e il rispetto verso il club partenopeo.