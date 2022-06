Il Mattino - ADL vuole il doppio bomber: Broja con Osimhen!

Ad ogni modo il Club partenopeo pensa già al suo inserimento in rosa, probabilmente al fianco di Osimhen viste le differenze di fisicità.

Che il Napoli abbia voglia di girare pagina e iniziare un nuovo ciclo è evidente, sia dalle cessioni che dai nuovi ingaggi. A sostenere questa teoria anche il nuovo obiettivo azzurro, un altro baby che fa faville in Premier, come riporta Il Mattino. Di nome fa Armando Broja, 20 anni, in forza al Chelsea. Il giocatore ha già avuto i primi contatto con il Napoli, ma il Chelsea chiede 30 milioni per trattarne la cessione. Ad ogni modo il Club partenopeo pensa già al suo inserimento in rosa, probabilmente al fianco di Osimhen viste le differenze di fisicità.