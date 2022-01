Il Mattino - Iervolino-ADL, gettate le basi per un ponte tra i club: si punta a valorizzare i giovani

Ieri Danilo Iervolino ha fatto il suo debutto in tribuna da presidente della Salernitana. Era al Maradona, sedeva accanto ad Aurelio De Laurentiis, ci è stato per tutta la partita. E, secondo Il Mattino, i due patron avrebbero gettato le paspi per un 'ponte' tra i due club, le due città e perfino - si legge - tra le due tifoserie.

Ci sarà una partnership?

Per ora soltanto una chiacchierata cordiale, ma si sarebbe parlato anche di una partnership in termini di sensibilità sulla valorizzazione dei giovani prodotti dai rispettivi settori giovanili e, in generale, dell'intero territorio campano che ha sempre sfornato talenti interessanti.