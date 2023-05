Il Mattino - Il Comune mette in vendita il Maradona per fare cassa: gli scenari

Nell'elenco degli immobili che potrebbero passare di mano, dunque essere messi in vendita, c'è anche lo stadio "Maradona".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Comune di Napoli, contestualmente al bilancio di previsione 2023-2025 che sarà varato entro un mese, prevederà la nascita di una nuova società partecipata che servirà per valorizzare il patrimonio della città. Nell'elenco degli immobili che potrebbero passare di mano, dunque essere messi in vendita, c'è anche lo stadio "Maradona".

De Laurentiis si è nuovamente innamorato dell'impianto partenopeo e per questo - secondo Il Mattino - potrebbe anche effettuare un'offerta per l'acquisto, oppure il Comune potrebbe proporgli l'affidamento dell'impianto per molti anni. I rapporti tra il presidente e il sindaco Manfredi sono buoni, rinsaldati anche ieri da una telefonata legata all'organizzazione della festa per lo scudetto che si terrà il prossimo 4 giugno.