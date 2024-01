Il Mattino - Il momento del Cholito: con la Salernitana toccherà a Simeone

"Lanciato Raspadori titolare a Torino senza successo, ora tocca al Cholito che partirà finalmente dal primissimo minuto".

Il momento di Giovanni Simeone. Secondo quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino, contro la Salernitana nella sfida di sabato al Maradona ci sarà il Cholito a guidare l'attacco del Napoli.

"Lanciato Raspadori titolare a Torino senza successo, ora tocca al Cholito che partirà finalmente dal primissimo minuto. Il tecnico cambia così il riferimento offensivo per provare a dare una scossa e, da come sembra, starebbe studiando anche qualche altra sorpresa per l’occasione".