Il Mattino - Il Napoli infastidito dalla convocazione di Calzona: Lobotka ha pochi allenamenti

Dopo la sfida all'Inter saranno tanti i giocatori che partiranno alla volta delle proprie selezioni, fra i quali anche Lobotka, chiamato da Calzona a giocare con la Slovacchia. Una mossa che, secondo quanto riporta "Il Mattino", non è piaciuta al club azzurro: "La convocazione di Lobotka ha infastidito il Napoli - si legge - anche perché Calzona è un vecchio amico del club azzurro. Ma il ct della Slovacchia deve pensare a sé stesso e alle ambizioni della sua nazionale, che lotta per tornare nel gruppo A della Nations League contro Svezia ed Estonia. E dunque, appena saputo che era tornato disponibile e che Conte lo avrebbe portato a Milano, Calzona lo ha chiamato".

Il centrocampista infatti è tornato da poco a disposizione di Conte ed ha alle spalle appena due giorni di allenamenti "veri", infatti in vista del big match di San Siro la decisione di farlo scendere in campo sarebbe stata delegata a Canonico, il medico. Insomma: il Napoli avrebbe preferito tenerlo sotto osservazione durante la sosta, per proseguire il lavoro di recupero.