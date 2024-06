Il Mattino - Il Napoli vuole chiudere il caso-Kvara: fissato incontro con l'agente

Il Napoli non vuole perdere il suo diamante. Khvicha Kvaratskhelia resta un punto fermo su cui la formazione partenopea vuole allestire la squadra

Il Napoli non vuole perdere il suo diamante. Khvicha Kvaratskhelia resta un punto fermo su cui la formazione partenopea vuole allestire la squadra per la prossima stagione. Un tira e molla che però potrebbe terminare a breve con il club del presidente Aurelio De Laurentiis pronto ad alzare il muro per frenare l'offensiva delle squadre che puntano al georgiano nonostante le parole dell'entourage che avevano annunciato una sua partenza nella sessione estiva di calciomercato.

La corte del Paris Saint-Germain

Gli azzurri non vogliono cedere il proprio pezzo pregiato anche se il Paris Saint-Germain prosegue nella corte serrata. Il club parigino non vuole mollare la presa e già in passato aveva recapitato al numero uno del Napoli un'offerta monstre e un ingaggio faraonico all'attaccante. De Laurentiis però aveva già respinto due maxi-offerte, l'ultima delle quali addirittura oltre i 100 milioni di euro.

La settimana prossima decisiva?

Una telenovela che però potrebbe finire sul nascere. La settimana prossima potrebbe essere decisiva per fare luce sulla questione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, dovrebbe essere previsto un incontro gli agenti del giocatore per ribadire l'intenzione di non prendere in considerazione alcuna offerta. Segno che si vuole puntare sempre sul protagonista della conquista del terzo scudetto.